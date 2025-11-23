Чикмарева и Янченков выиграли этап Гран-при России в Омске, Мишина и Галлямов — вторые
Фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков стали победителями пятого этапа Гран-при России в Омске.
Дуэт набрал по итогам двух программ 220,53 балла. За короткую программу пара набрала 75,92 балла, за произвольную — 144,61 балла.
Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 210,99 балла (76,64+134,35). Третьими стали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев — 199,97 балла (69,91+130,06).
Гран-при России
5-й этап, Омск
Пары
Итог
1. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 220,53
2. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 210,99
3. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 199,97
4. Таисия Щербинина — Артем Петров — 199,52
5. Валерия Ходыкина — Даниил Бутенко — 175,78
6. Анна Москалева — Артем Родзянов — 167,60
7. Дарья Андреева — Александр Акимов — 156,12
8. Ева Хмелькова — Владислав Антонышев — 148,73