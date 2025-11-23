Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 17:18

Чикмарева и Янченков выиграли этап Гран-при России в Омске, Мишина и Галлямов — вторые

Руслан Минаев
Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков стали победителями пятого этапа Гран-при России в Омске.

Дуэт набрал по итогам двух программ 220,53 балла. За короткую программу пара набрала 75,92 балла, за произвольную — 144,61 балла.

Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 210,99 балла (76,64+134,35). Третьими стали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев — 199,97 балла (69,91+130,06).

Гран-при России

5-й этап, Омск

Пары

Итог

1. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 220,53

2. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 210,99

3. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 199,97

4. Таисия Щербинина — Артем Петров — 199,52

5. Валерия Ходыкина — Даниил Бутенко — 175,78

6. Анна Москалева — Артем Родзянов — 167,60

7. Дарья Андреева — Александр Акимов — 156,12

8. Ева Хмелькова — Владислав Антонышев — 148,73

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Фигурное катание
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков
Читайте также
Погба впервые с 2023 года сыграл в официальном матче
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
В Минобороны сообщили о дальнейшем расширения контроля в Днепропетровской области
Ушаков назвал важным визит Путина в Индию в декабре
Красно-белые избили фаната армейцев под крики «Гаси его», а после заявили о провокации. Подробности драки на матче «Спартак» - ЦСКА
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гуменник выиграл этап Гран-при в Омске, опередив Семененко на 47,94 балла

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости