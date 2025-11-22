Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на этапе Гран-при России в Омске

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу на пятом этапе Гран-при России в Омске. Спортсмены набрали 76,64 балла. Второе место заняли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков — 75,92 бала. Третьими стали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев — 69,91 балла. Произвольная программа состоится 23 ноября. Начало — в 15.45 по московскому времени. Гран-при России 5-й этап, Омск Парное катание Короткая программа 1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 76,64 2. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 75,92 3. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 69,91 4. Валерия Ходыкина — Даниил Бутенко — 65,71 5. Таисия Щербинина — Артем Петров — 63,65 6. Анна Москалева — Артем Родзянов — 57,58 7. Дарья Андреева — Александр Акимов — 57,08 8. Ева Хмелькова — Владислав Антонышев — 54,92