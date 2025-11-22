Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 17:30

Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на этапе Гран-при России в Омске

Руслан Минаев

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу на пятом этапе Гран-при России в Омске.

Спортсмены набрали 76,64 балла. Второе место заняли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков — 75,92 бала. Третьими стали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев — 69,91 балла.

Произвольная программа состоится 23 ноября. Начало — в 15.45 по московскому времени.

Гран-при России

5-й этап, Омск

Парное катание

Короткая программа

1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 76,64

2. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 75,92

3. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 69,91

4. Валерия Ходыкина — Даниил Бутенко — 65,71

5. Таисия Щербинина — Артем Петров — 63,65

6. Анна Москалева — Артем Родзянов — 57,58

7. Дарья Андреева — Александр Акимов — 57,08

8. Ева Хмелькова — Владислав Антонышев — 54,92

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Фигурное катание
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков
Читайте также
Галактионову дадут новую зарплату, но оставят сразу без пяти футболистов и Баринова. Что происходит в «Локомотиве»
Саночников Репилова и Перетягина арестовали за мошенничество на 11 млн рублей
Рябков заявил о разочаровании из-за решения США по визам для россиян
Моуринью раскритиковал футболистов «Бенфики» после победы в 1/16 финала Кубка Португалии
Эксперт предупредил о вреде постоянного использования энергосбережения на смартфоне
У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гуменник с отрывом в 12,68 балла стал первым в короткой программе на Гран-при в Омске

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости