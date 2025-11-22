Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на этапе Гран-при России в Омске
Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу на пятом этапе Гран-при России в Омске.
Спортсмены набрали 76,64 балла. Второе место заняли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков — 75,92 бала. Третьими стали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев — 69,91 балла.
Произвольная программа состоится 23 ноября. Начало — в 15.45 по московскому времени.
Гран-при России
5-й этап, Омск
Парное катание
Короткая программа
1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 76,64
2. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 75,92
3. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 69,91
4. Валерия Ходыкина — Даниил Бутенко — 65,71
5. Таисия Щербинина — Артем Петров — 63,65
6. Анна Москалева — Артем Родзянов — 57,58
7. Дарья Андреева — Александр Акимов — 57,08
8. Ева Хмелькова — Владислав Антонышев — 54,92