Семененко выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Москве, Кондратюк отстал на 0,33 балла
Фигурист Евгений Семененко победил в короткой программе на этапе Гран-при России в Москве.
Он набрал 96,75 балла. Второе место занял Марк Кондратюк — 96,42 балла. Третьим стал Роман Савосин — 90,22. На четвертой строчке Петр Гуменник, на счету которого тоже 90,22 балла.
Произвольные программы фигуристы представят 16 ноября. Начало — в 15.00 мск.
Гран-при России
4-й этап, Москва
Мужчины, короткая программа
1. Евгений Семененко — 96,75
2. Марк Кондратюк — 96,42
3. Роман Савосин — 90,22
4. Петр Гуменник — 90,22
5. Макар Игнатов — 85,75
6. Семен Соловьев — 76,26
7. Артем Ковалев — 75,42
8. Дамир Черипка — 74,17
9. Никита Сарновский — 73,73
10. Артемий Маринин — 67,82
11. Данил Федосимов — 65,43
12. Михаил Полянский — 63,45
