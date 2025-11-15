Фигурное катание
Сегодня, 16:39

Семененко выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Москве, Кондратюк отстал на 0,33 балла

Руслан Минаев
Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигурист Евгений Семененко победил в короткой программе на этапе Гран-при России в Москве.

Он набрал 96,75 балла. Второе место занял Марк Кондратюк — 96,42 балла. Третьим стал Роман Савосин — 90,22. На четвертой строчке Петр Гуменник, на счету которого тоже 90,22 балла.

Произвольные программы фигуристы представят 16 ноября. Начало — в 15.00 мск.

Гран-при России

4-й этап, Москва

Мужчины, короткая программа

1. Евгений Семененко — 96,75

2. Марк Кондратюк — 96,42

3. Роман Савосин — 90,22

4. Петр Гуменник — 90,22

5. Макар Игнатов — 85,75

6. Семен Соловьев — 76,26

7. Артем Ковалев — 75,42

8. Дамир Черипка — 74,17

9. Никита Сарновский — 73,73

10. Артемий Маринин — 67,82

11. Данил Федосимов — 65,43

12. Михаил Полянский — 63,45

Евгений Семененко
Марк Кондратюк
Петр Гуменник
Роман Савосин
Фигурное катание
