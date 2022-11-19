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Сегодня, 13:00

5-й этап «Гран-при России»: прямая трансляция короткой программы женщин

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В субботу, 19 ноября, на 5-м этапе «Гран-при» России в Самаре женщины представят короткие программы. На лед выйдут двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, Софья Самоделкина и другие.
Порядок выступлений:

Первая разминка

1. Ольга Мокейкина

2. Софья Чаплыгина

3. Арина Онищенко

4. Софья Воронцова

5. Агнета Латушкина

Вторая разминка

6. Рената Губашева

7. Анастасия Морозова

8. Александра Трусова

9. Анна Фролова

10. Софья Самоделкина

11. Ксения Гущина

Следить за выступлениями в прямом эфире можно с помощью трансляций на официальном сайте Первого канала.

Фигурное катание
Александра Трусова
Софья Самоделкина
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