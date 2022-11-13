4-й этап «Гран-при России»: прямая трансляция произвольной программы женщин

В воскресенье, 13 ноября, на 4-м этапе «Гран-при» России в Москве женщины представят свои произвольные программы. После короткой лидирует чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева. Она получила за свой прокат 84,05 балла. Следом идет Софья Акатьева (83,39), тройку замыкает Софья Муравьева (82,24).

Порядок выступлений

Первая разминка

1. Ангелина Козырева

2. Арина Онищенко

3. Виктория Дорошевская

4. Екатерина Анисимова

5. Анна Ромасюк

6. Мария Реброва

Вторая разминка

7. Мария Парамонова

8. Агнета Латушкина

9. Анастасия Зинина

10. Софья Муравьева

11. Софья Акатьева

12. Елизавета Туктамышева

Следить за выступлениями в прямом эфире можно с помощью трансляций на официальном сайте Первого канала.