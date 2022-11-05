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Сегодня, 13:30

3-й этап «Гран-при России»: прямая трансляция короткой программы женщин

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В субботу, 5 ноября, в Казани стартует третий этап Гран-при России «Идель».

В первый соревновательный день женщины выступят с короткими программами. Начало — 14:30.

Чемпионка Европы и России Камила Валиева выступит во второй разминке — под 6-м порядковым номером.

Порядок выступлений

Первая разминка

1. Виктория Нестерова

2. Мария Парамонова

3. Ксения Синицына

4. Полина Свириденко

5. Софья Кочанова

Вторая разминка

6. Камила Валиева

7. Клара Швецова

8. Вероника Яметова

9. Мария Реброва

10. Ксения Гущина

11. Анастасия Молчанова

Следить за выступлениями в прямом эфире можно с помощью трансляций на официальном сайте Первого канала.

Третий этап «Гран-при России»: полное расписание и где смотреть

Фигурное катание
Камила Валиева
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