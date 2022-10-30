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Сегодня, 13:00

2-й этап «Гран-при России»: прямая трансляция произвольной программы женщин

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В воскресенье, 30 октября, в Сочи завершится второй этап Гран-при России «Бархатный сезон». Во второй соревновательный день женщины выступят с произвольными программами. Начало — в 14:15.

Порядок выступлений

Первая разминка

1. Арина Видинеева

2. Дарья Третьякова

3. Рената Губашева

4. Софья Чаплыгина

5. Вероника Малышева

6. Виктория Федянина

Вторая разминка

7. Анастасия Морозова

8. Софья Самоделкина

9. София Захарова

10. Вероника Яметова

11. Александра Трусова

12. Аделия Петросян

Следить за выступлениями в прямом эфире можно с помощью трансляций на официальном сайте Первого канала.

Второй этап «Гран-при России»: полное расписание и где смотреть

Фигурное катание
Аделия Петросян
Александра Трусова
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