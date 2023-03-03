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Сегодня, 15:23

Фигуристы Пасечник и Некрасов снялись с финала «Гран-при России»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Елизавета Пасечник и Максим Некрасов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер бронзовых призеров чемпионата России сезона-2022/23 в танцах на льду Елизаветы Пасеник и Максима Некрасова Алексей Горшков заявил, что фигуристы пропустят финал «Гран-при» из-за болезни партнерши.

«Лиза заболела за день до отъезда. Решили не рисковать», — приводит слова Горшкова ТАСС.

Финал «Гран-при России» пройдет с 3 по 5 марта в Санкт-Петербурге.

Пасечник 17 лет, Некрасову 22 года. На этапе «Гран-при России» в Перми они показали второй результат, в Казани — третий.

Финал Гран-при России по фигурному катанию смотрите в Okko

Источник: https://tass.ru/sport/17190189
Фигурное катание
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