Фигуристы Осокина и Грицаенко готовы к изучению четверных элементов в парном катании

Российские фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко прокомментировали свое выступление на этапе «Гран-при России» среди юниоров и рассказали о планах на будущее.

«В целом довольны своим выступлением, — сказал Грицаенко. — Даже и не ожидали, что получится победить. Рассчитывали попасть в тройку хотя бы, на пьедестал, а получилось вот как! Конечно же, были ошибки, после второго элемента. Но вовремя успели подстроиться, сообразить, чтобы сделать каскад с другим прыжком. У нас был план, что делать, если кто-то упадет на первом прыжке. Но как таковой прыжок мы не отрабатывали. Импровизация была. На переходе Лиза сказала — добавляем. Психологически, считаю, мы справились».

В Казани Осокина и Грицаенко выиграли свой первый совместный турнир.

«Дальше хочется сделать программу как у танцоров. Достать из танцев всякие «фишечки», интересные переходы, чтобы программа была не чисто спортивная, не выглядела как тяжелая работа, а катание, которое показывают наши мастера. Мне иногда этого не хватает. Нам очень нравится, как выступают Александра Степанова и Иван Букин. Их программы, буквально все. С огоньком. По технике, насчет четверной подкрутки речь еще не шла, но на тренировках на тройной подкрутке есть высота, может быть, через год-два мы четверную попробуем. Рост Лизы — не проблема, главное техника. Лиза держит форму, фигуру, вес, благодаря этому у нас хорошая подкрутка», — отметил Грицаенко.