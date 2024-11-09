Устенко и Миронова о третьем месте в ритм-танце: «Внутренние ощущения — спорные»

Фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко прокомментировали свое выступление в ритм-танце на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске.

Пара занимает третье место с результатом 77,04 балла. Лидируют Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (83,17), на второй строчке — Василиса Кагановская и Максим Некрасов (79,81).

Устенко: Судьи нас оценили, внутренние ощущения спорные, на самом деле было неплохо, со своими недочетами, к сожалению, но мы справились.

Миронова: Мы консультируемся с иностранными тренерами по сообщениям.

Устенко: По видеосвязи тяжело, но пытаемся поддерживать связь

Миронова: Паскуаль (постановщик ритм-танца) — тот человек, который ярко пережил 70-е и знает, как тогда танцевали и что передать в танце, он попытался добавить в нашу программу огонька и безумия,

Выступления пар с произвольными танцами состоятся в воскресенье, 10 ноября и начнутся в 10.00 (мск).