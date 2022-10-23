Фигуристы Кагановская и Ангелопол прокомментировали денежный бонус за выступление в Москве

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол подвели итоги первого этапа «Гран-при России», на котором заняли второе место.

— Вашим болельщикам кажется, что ваш танец должен выиграть, судя по соцсетям.

Ангелопол: — Чтобы выигрывать, нужно катать произвольный танец безукоризненно. Нам есть над чем работать. Да и решаем, кто выиграет, не мы.

— У вас очень рискованная поддержка, в которой партнер держит вас, Василиса, вниз головой. Каково это?

Кагановская: — Уровень доверия должен быть на 200%, когда ты доверяешь человеку не только какие-то секретики, но и по сути свою жизнь.

Ангелопол: — Мы очень много искали свою поддержку. Подсматривали у Пападакис и Сизерона, хотели, как у Вики [Синициной] с Никитой [Кацалаповым]. В итоге увидели у Ильи Изяславича [Авербуха] на «Ледниковом периоде», Александр Энберт. Там делали на двух ногах, я сделал с одной.

— Что будете делать с призовыми деньгами

Ангелопол: — Последняя пара еще не откаталась. Для молодой пары стимул — не подводить своих тренеров, чтобы о нас узнали. Деньги стимул больше для взрослых пар.

Кагановская: Мы думали больше о своем выступлении, деньги — уже потом, потом порадуемся. Что мы уже выступаем среди взрослых. Деньги — не самое главное.

Первое место в ритм-танце заняли Аннабель Морозова и Дэвид Нарижный. На третьей позиции разместилась пара Яна Матвейшина — Тимофей Субботин.