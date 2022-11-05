Фигуристы из Белоруссии Сафонова сожалеет, что не претендует на призовой фонд российского «Гран-при»

Фигуристка из Республики Беларусь Виктория Сафонова прокомментировала свое выступление на этапе российской серии «Гран-при».

Сафонова приняла участие в соревнованиях в женском одиночном катании вне конкурса.

«Приятно, что нам разрешили тут выступать, хотя бы вне конкурса. Наша федерация подавала заявки, и Россия одобрила запрос. Прокат получился неплохой, я еще потом посмотрю распечатку. По эмоциям публика очень хорошо встречала, мне все очень понравилось. Поддерживали после каждого элемента. Так что эмоции только положительные.

Не обидно, что я вне конкурса, рада что в принципе допустили. Понятное дело, что хотелось бы и на призовой фонд претендовать, но как есть. Мне нравится выступать на этапах, тут публика, телевидение. Уровень, сравнимый с чемпионатом Европы, организация тут на самом высоком уровне! Меня в подробности не посвящают, но, наверное, пытаются договориться, чтобы выйти из-под санкций. Не знаю, как, это лучше спросить у руководства. Справедливо ли все это? Я не знаю... Не задумывалась о мотивации. Конечно же, хочется выезжать за пределы наших стран. Мир посмотреть. Но есть желание кататься, ставить новые программы, тренироваться.

Сейчас тренируюсь в Москве, в Минск приезжаю только на соревнования. У нас там свои старты. Тоже есть контрольные прокаты, этапы Кубка Белоруссии. Выступаем и там, и там. После Казани сразу туда еду — на второй этап. Участников, конечно, сильно меньше, чем здесь. Нужно советоваться с федерациями по условиям, чтобы нас постоянно допускали в России. Хорошо, что хоть раз допустили. Чемпионат России? У нас свой есть тоже чемпионат, и если даты будут совпадать, то я, конечно выберу Чемпионат Белоруссии. Россияне пусть приезжают в Белоруссию, буду рада. Деньгами поделимся», — сказала Сафонова.

Сборная Белоруссии, как и команда России, отстранена от всех соревнований под эгидой ISU как минимум до конца 2022 года.