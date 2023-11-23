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Сегодня, 16:59

Фигуристы Горшенина и Макаров рассказали о впечатлениях от выступления на тренировочной арене

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигуристы Арина Горшенина и Илья Макаров прокомментировали свое выступление на шестом этапе российской серии «Гран-при» среди юниоров в Москве. Дуэт набрал 161,82 балла по сумме двух прокатов и занял третье место.

— Вы улучшили свой результат в произвольном танце. Есть ли чувство удовлетворения от того, что получилось?

Илья Макаров: Да, мы старались, много работали. Это позволило сильно улучшить результат. В целом мы довольны своим выступлением.

Арина Горшенина: Но совершенству нет предела.

— То есть объем работы перерос в качество? Вы же вроде и костюмы меняли, дорабатывали?

ИМ: Да, перед первым этапом мы меняли. Но после этого ничего не трогали.

— Какие изменения внесли в ритм-танец за те недели, что прошли с этапа в Уфе?

ИМ: Мы переставили секции, поменяли дорожку. Других глобальных изменений не было.

— Как поддерживать соревновательную атмосферу в себе, выступая на тренировочном катке?

ИМ: Нам привычно выступать на таких катках. Надо уметь собираться в разных условиях.

АГ: Для на этот каток не считается тренировочным. Мы на него приезжаем, как на соревновательный. Поэтому и ощущается, как соревновательный лед.

— Что бы вы хотели усовершенствовать?

ИМ: Хотим просто кататься на свой максимум, передавать зрителям эмоции.

АГ: И получать удовольствие от того, что мы делаем.

В Москве в рамках шестого этапа серии «Гран-при» юниорские соревнования проходят без зрителей на катке «Мечта».

Фигурное катание
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