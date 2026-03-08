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8 марта, 16:41

Галлямов: «Планируем кататься с Мишиной еще минимум четыре года, четверной выброс успеем показать»

Руслан Минаев

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в спортивных парах, намерены продолжить карьеру как минимум четыре года. Об этом журналистам рассказал Галлямов после финала Гран-при России, где они заняли второе место с результатом 220,10 балла.

«Просто такой сезон, где у нас не получилось. Либо это просто несчастливая программа, это просто уже догадки, я не суеверный, в сезоне-2022/23 ничего не получилось с этой программой. Когда выбрали на этот сезон, думал, можно исправить, что-нибудь выиграть, но, видимо, заколдованная программа, даже новые костюмы не помогли», — цитирует Галлямова ТАСС.

Фигуристы отказались от исполнения четверного выброса в финале, хотя ранее демонстрировали его на чемпионате России по прыжкам.

«Мы его делали, показывали, попытки были неплохими, думали, но в последний момент перед отъездом решили оставить на будущее. Еще кататься минимум четыре года, там точно успеем, времени предостаточно, чтобы показать в готовом варианте. Понятно, что мы заход под него поставим, там разные заходы. Мы пробовали в программе, у нас есть заход, но приняли решение, что лучше докатать сезон, как есть», — добавил спортсмен.

Мишиной 24 года, Галлямову 26 лет. Они являются трехкратными чемпионами России, чемпионами мира (2021) и Европы (2022), а также двукратными бронзовыми призерами Олимпиады в Пекине (парное катание и командный турнир).

Источник: ТАСС
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Фигурное катание
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
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