Фигуристы академии Плющенко с опозданием добрались до Омска

Фигуристы академии Евгения Плющенко сумели добраться до Омска перед стартом 5-го этапа Гран-при России, сообщает пресс-служба академии.

Ранее Плющенко и его ученики не сумели вовремя вылететь из Москвы из-за атаки беспилотников. В итоге им удалось вылететь в ночь на 19 ноября, но из-за тумана самолет сел в Тюмени, откуда фигуристы добрались до Омска.

Пятый этап Гран-при России пройдет в Омске с 10 по 23 ноября.