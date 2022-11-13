Фигуристка Зинина объяснила, почему расплакалась после выступления в Москве

Российская фигуристка Анастасия Зинина после проката произвольной программы на «Гран-при России» в Москве объяснила свои эмоции журналистам. После выступления фигуристка заплакала.

— Справилась с четверным тулупом, поэтому рада. Слезы в конце программы? От радости, что смогла не опозорить себя и свою школу. Неделю назад сильно заболела ОРВИ, подготовка была подорвана. Теперь буду усложнять контент. Прыжковый турнир? Хочу выступать, — сказала Зинина.

По сумме Зинина набрала 206,25 балла.