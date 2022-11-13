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Сегодня, 16:29

Фигуристка Зинина объяснила, почему расплакалась после выступления в Москве

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка Анастасия Зинина после проката произвольной программы на «Гран-при России» в Москве объяснила свои эмоции журналистам. После выступления фигуристка заплакала.

— Справилась с четверным тулупом, поэтому рада. Слезы в конце программы? От радости, что смогла не опозорить себя и свою школу. Неделю назад сильно заболела ОРВИ, подготовка была подорвана. Теперь буду усложнять контент. Прыжковый турнир? Хочу выступать, — сказала Зинина.

По сумме Зинина набрала 206,25 балла.

Фигурное катание
Анастасия Зинина
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