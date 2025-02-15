Кадырова — о произвольной программе: «Хочется зарядить позитивом и подарить зрителям удовольствие»

Фигуристка Ясмина Кадырова, выступающая в паре с Ильей Мироновым, рассказала, какие эмоции им хотелось бы передать в произвольной программе в финале «Гран-при России»

«Хочется зарядить позитивом, передать нашу энергию и подарить зрителям удовольствие. Если мы подарим его зрителям, то и сами получим удовольствие. Какая у нас следующая цель? Мы плавно растем и катаемся дальше», — приводит «РБ Спорт» слова Кадыровой.

Пара заняла пятое место по итогам короткой программы с суммой 70,63 балла. После первого соревновательного дня лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов (81,20).