Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

15 февраля, 07:05

Кадырова — о произвольной программе: «Хочется зарядить позитивом и подарить зрителям удовольствие»

Алина Савинова

Фигуристка Ясмина Кадырова, выступающая в паре с Ильей Мироновым, рассказала, какие эмоции им хотелось бы передать в произвольной программе в финале «Гран-при России»

«Хочется зарядить позитивом, передать нашу энергию и подарить зрителям удовольствие. Если мы подарим его зрителям, то и сами получим удовольствие. Какая у нас следующая цель? Мы плавно растем и катаемся дальше», — приводит «РБ Спорт» слова Кадыровой.

Пара заняла пятое место по итогам короткой программы с суммой 70,63 балла. После первого соревновательного дня лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов (81,20).

Источник: РБ Спорт
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Фигурное катание
Читайте также
Рубио заявил о невозможности мира на Украине без диалога с Россией
ISU отстранил украинскую судью Лисову на год за запугивание фигуриста
Умер Исл Каньенда. Что за смертельная болезнь была у легенды «Ростова», который не хотел давать взятки в «Локо»
Евродепутат заявил о намерении ряда лидеров ЕС затянуть конфликт на Украине
Евросоюз принял предварительное соглашение по запрету импорта российского газа
Овечкин забил гол в концовке матча с «Айлендерс»
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Хабибуллина и Княжук остались довольны прокатом короткой программы на финале «Гран-при России»

Савосин не примет участие в произвольной программе финала «Гран-при России»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости