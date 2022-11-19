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Сегодня, 17:33

Фигуристка Ясмина Кадырова рассказала о шутках про свою фамилию

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка Ясмина Кадырова, выступающая в парном катании с Валерием Колесовым, рассказала о шутках про свою фамилию среди фигуристов.

— Ясмина, шутят ли фигуристы про вашу фамилию? Часто ли извиняются?

— Довольно частая шуточка в нашей группе — будешь плохо что-то делать, позвоню твоему родственнику Кадырову. Бывает такое иногда. Москвина так шутит? Нет. Кто — буду держать в секрете, — рассказала со смехом Кадырова.

Кадырова/Колесов занимают третье место после короткой программы на пятом этапе Гран-при России в Самаре.

Фигурное катание
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