Фигуристка Ясмина Кадырова рассказала о шутках про свою фамилию

Российская фигуристка Ясмина Кадырова, выступающая в парном катании с Валерием Колесовым, рассказала о шутках про свою фамилию среди фигуристов.

— Ясмина, шутят ли фигуристы про вашу фамилию? Часто ли извиняются?

— Довольно частая шуточка в нашей группе — будешь плохо что-то делать, позвоню твоему родственнику Кадырову. Бывает такое иногда. Москвина так шутит? Нет. Кто — буду держать в секрете, — рассказала со смехом Кадырова.

Кадырова/Колесов занимают третье место после короткой программы на пятом этапе Гран-при России в Самаре.