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Сегодня, 15:37

Фигуристка Плющенко Титова заявила, что недовольна собой после победы: «Победа — это второстепенное»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигуристка Софья Титова, которая тренируется в группе Евгения Плющенко, рассказала о своих впечатлениях после исполнения произвольной программы на этапе «Гран-при России» в Казани.

«Победа — это... второстепенно для меня. Я скорее сама с собой соревнуюсь и своим прокатом сегодня недовольна. Мне главное сделать свой максимум, я даже не о местах думаю. Ультра-си не получились. Переволновалась, тяжело пока. Но я соберусь и сделаю их. Наверное, это психология, тяжело катать последней. На ультра-си надо собираться головой. Евгений Викторович об ошибках говорил в основном... Немного перекроила программу, мне так на тренировках было удобнее прыгать, и я катала уже с этим контентом, все было чисто», — сказала Титова.

Отметим, что спортсменка упала дважды — с четверного сальхова и тройного акселя, но все равно заняла первое место на соревнованиях.

Евгений Плющенко
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