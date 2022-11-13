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Акатьева: «Ощущаю, что у меня появилось больше желания выступать, чтобы исправиться»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Фигуристка Софья Акатьева оценила свое выступление на четвертом этапе «Гран-при России», который прошел в Москве.

«Ощущаю, что у меня появилось больше желания выступать, чтобы исправиться. Недоработка на тренировках сказалась, плюс волнение. Но оно есть всегда. Буду стараться исправить все ошибки, обсудим с тренерами. Работаем дальше. Со здоровьем все нормально. Боль при падении? Даже не заметила.

Этери Георгиевна сказала, что нужно сделать выводы и работать дальше, такое бывает. Нельзя сдаваться после неудачных прокатов и останавливаться на достигнутом, нужно идти дальше.

Как работать с волнением? Это само с годами приходит. Музыку послушать, например», — заявила спортсменка.

Акатьева набрала по итогам соревнований 225,37 балла и заняла третье место. Акатьевой 15 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

Софья Акатьева
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