Акатьева: «Ощущаю, что у меня появилось больше желания выступать, чтобы исправиться»

Фигуристка Софья Акатьева оценила свое выступление на четвертом этапе «Гран-при России», который прошел в Москве.

«Ощущаю, что у меня появилось больше желания выступать, чтобы исправиться. Недоработка на тренировках сказалась, плюс волнение. Но оно есть всегда. Буду стараться исправить все ошибки, обсудим с тренерами. Работаем дальше. Со здоровьем все нормально. Боль при падении? Даже не заметила.

Этери Георгиевна сказала, что нужно сделать выводы и работать дальше, такое бывает. Нельзя сдаваться после неудачных прокатов и останавливаться на достигнутом, нужно идти дальше.

Как работать с волнением? Это само с годами приходит. Музыку послушать, например», — заявила спортсменка.

Акатьева набрала по итогам соревнований 225,37 балла и заняла третье место. Акатьевой 15 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе.