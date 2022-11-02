Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 19:35

Самоделкина рассказала, насколько сложно ей жить в отрыве от отца

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Российская фигуристка Софья Самоделкина рассказала, насколько ей трудно жить в отрыве от отца.

«Очень. Папа постоянно живет за городом, откуда просто нет возможности каждый день приезжать на тренировки. Поэтому мы с мамой и сестрой снимаем квартиру неподалеку от катка. А по выходным приезжаем к папе. Получается, что меньше чем на сутки, но это хоть какая-то возможность побыть вместе. Очень сильно скучаем», — приводит RT слова Самоделкиной.

На втором этапе «Гран-при России», который проходил в Сочи с 28 по 30 октября, 15-летняя Самоделкина заняла второе место в женском одиночном катании. Спортсменка набрала 218,73 балла по сумме двух программ и уступила лишь Аделии Петросян (239,31).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1069363-figuristka-samodelkina-roditeli
Фигурное катание
Софья Самоделкина
1
0
Читайте также
«Кормлю грудью и всегда голодная». Шарапова рассказала о своих переживаниях
«Отвратительно». Мать Макгрегора обвиняют в расизме — досталось и самому Конору
СМИ назвали запрет Сунака на фрекинг подарком Путину
Медведев назвал задержанных в Уфе за теракты студентов отморозками
Зеленский заявил о намерении поехать в Крым и желании увидеть море
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Почему Трусова проиграла? Эфир с Бетиной Поповой в день рождения!

15-летняя Самоделкина рассказал о работе над собой после перехода в большой спорт
Реклама
Прогнозы на спорт
Новости
RSS RSS
Все новости