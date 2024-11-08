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Сегодня, 13:13

Фигуристка Рубцова рассказала, что хотела попасть в группу Плющенко

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Фигуристка Любовь Рубцова хотела попасть в группу тренера Евгения Плющенко из-за его подхода в работе.

«Я давно хотела к Евгению Викторовичу. Написали, попросили, чтобы меня посмотрели. Хотела к нему в группу, потому что мне нравилось, как катались остальные в его группе, мне нравился его подход, сейчас мне все нравится.
Я выполняла уже четверные лутц, риттбергер, тулуп, помогает Евгений Викторович. Сейчас несложно в отличие от первой пары месяцев. Хотела бы усложнить программу по сезону? Желательно да, я уже накатываю более сложную программу, но пока что решили в этот раз с двумя акселями.
Мне кажется, что ледовое шоу немного помогло, мы там выходили без разминки, выполняла прыжки, тройной аксель. Мне это в плюс пошло, сил не отняло», — сообщила Рубцова ТАСС.

Пятнадцатилетняя Рубцова — серебряный призер юниорских этапов «Гран-при России». Прошлый сезон она пропустила из-за травмы спины и последовавшей операции.

Источник: https://tass.ru/sport/22351221
Евгений Плющенко
Любовь Рубцова
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