Фигуристка Рубцова рассказала, что хотела попасть в группу Плющенко

Фигуристка Любовь Рубцова хотела попасть в группу тренера Евгения Плющенко из-за его подхода в работе.

«Я давно хотела к Евгению Викторовичу. Написали, попросили, чтобы меня посмотрели. Хотела к нему в группу, потому что мне нравилось, как катались остальные в его группе, мне нравился его подход, сейчас мне все нравится.

Я выполняла уже четверные лутц, риттбергер, тулуп, помогает Евгений Викторович. Сейчас несложно в отличие от первой пары месяцев. Хотела бы усложнить программу по сезону? Желательно да, я уже накатываю более сложную программу, но пока что решили в этот раз с двумя акселями.

Мне кажется, что ледовое шоу немного помогло, мы там выходили без разминки, выполняла прыжки, тройной аксель. Мне это в плюс пошло, сил не отняло», — сообщила Рубцова ТАСС.