Фигуристка Понтелеенко рассказала, как тренировала четверные прыжки после травмы

Российская фигуристка Надежда Понтелеенко прокомментировала свое выступление на этапе внутренней серии «Гран-при» среди юниоров в Красноярске. Понтелеенко набрала 190,97 балла по сумме двух прокатов и заняла третье место.

«Ощущения от проката 50 на 50. Были ошибки, недочеты. Сорвала немного хореографическую дорожку, не ожидала, что так будет… Я уже срывала как-то этот элемент в Новогорске и так больно упала. Поэтому и сейчас сильно испугалась, что полечу снова на борт. Прыжки сделала более или менее чисто, но всегда есть над чем работать. Был заявлен четверной у меня, но он еще не доработан. Я начала понемногу напрыгивать его, когда сняли гипс. Но еще только вливаюсь в работу, недавно начала прыгать, поэтому мы поняли, что элемент не совсем готов для того, чтобы уже показывать его на соревнованиях. В прошлом сезоне я прыгала четверной флип. Сейчас работаем над четверным тулупом, пытаемся его восстановить. А дальше посмотрим, может еще что-то сможем показать.

В начале сезона были проблемы. Сначала я не поехала в Новогорск, потому что мне не дали допуск УМО. Потом на льду я упала, сломала руку со смещением. Поставили спицу мне, потом сняли гипс, и я руку восстанавливала, делала упражнения. Сейчас слава богу все нормально, но немножко точечка осталась.

Короткая осталась та же у меня с прошлого сезона, а вот произвольную мы поменяли. Теперь я гейша. У меня уже был похожий образ, правда раньше я была императрицей в красном костюме. В этом году мы поставили гейшу с таким контентом. Ставила мне программу Александра Евгеньевна Панфилова. А вообще я тренируюсь к Олега Татаурова. Олег Станиславович, знаете, даже не поберу слов как описать. Он и правда хороший тренер, всегда поддержит, всегда поймет. Он очень спокойный, очень терпеливый и добрый тренер. Правда, не найду даже слов чтобы какие-то недочеты в работе отметить. Он хороший человек», – сказала Понтелеенко.

Победу в соревнованиях одержала София Дзепка. Она набрала 205,65 балла по сумме двух прокатов.