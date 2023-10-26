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26 октября, 13:40

Фигуристка Москалева оставила программу прошлого сезона, несмотря на смену партнера

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российские фигуристы Анна Москалева/Артем Родзянов прокомментировали свое выступление на третьем этапе серии «Гран-при России» среди юниоров в Красноярске.

Дуэт набрал 170,24 балла в сумме за два проката и занял первое место.

«Мы очень рады, что у нас получилось на этом старте показать пусть не максимум, но очень хорошее катание. Поэтому в целом довольны и сегодняшним днем, и вчерашним. Катаемся вместе всего четыре месяца, скатывались не слишком быстро, но смогли в итоге найти общий язык. Мы решили оставить мою программу с прошлого года, но адаптировали ее под нового партнера, под новую пару, чтобы всем было удобно ее катать.

Будем работать дальше, чтобы достичь вместе еще больших результатов. Наша цель простая — выходить и делать свое дело. Кататься чисто, чтобы радовать себя, тренеров и родителей. А дальше уже не нам решать. Поставить нас вместе было тренерским решением. По каким причинам нас свели вместе, даже не знаю. Ребята в команде все дружелюбные. Мы поддерживаем друг друга, общаемся. В целом в группе Тамары Николаевны у всех хорошие отношения", — сказала Москалева.

«Было непросто поначалу, когда только приехал в Санкт-Петербург. Все-таки у меня мало опыта в парном катании. В Сочи я тренировался у Федора Климова и Дмитрия Савина. Долго катался один, потом была партнерша, но мы до соревнований с ней так и не дошли. В целом скажу, что мне понравился коллектив, он довольно доброжелательный. Ребята тоже все хорошие, приятно с ними работать вместе. Наверное, меня ведет сейчас больше партнерша, приходится у нее учиться, а ей под меня подстраиваться. Мало времени было на то, чтобы поставить новую программу, поэтому решили оставить программу прошлого года у партнерши. Но ее изменили под меня, так что это нормально», — добавил Родзянов.

Москалева ранее выступала в дуэте с Владиславом Вильчиком и Максимом Ложкиным.

Победителями соревнований стали Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов — у них 181,27 балла в сумме за два проката.

Фигурное катание
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