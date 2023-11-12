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Сегодня, 19:52

Мишина о мировом рекорде: «Сами даже не заметили. Успела погулять, кофе попить, а потом — так, выступить вечерком»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в дуэте с Александром Галлямовым прокомментировала свою победу на четвертом этапе российской серии «Гран-при» в Казани.

В произвольной программе Мишина и Галлямов набрали 158,25 балла, что выше мирового рекорда (157,46), который был установлен ими же на чемпионате Европы-2022.

«Успела погулять, кофе попить, а потом, так, выступить вечерком... Мы пришли к тому, что нам становится скучно работать над одной и той же программой, ничего не меняя. И вот, к соревнованиям в Казани мы поработали над тем, чтобы добавить отношений в паре. Смена костюмов? Это была совместная идея Тамары Николаевны Москвиной и Елены Чайковской. Костюмы сделаны более простыми, ближе к нашей обычной жизни.
Мы работаем, стараемся, становимся лучше, а там уже как получится. Сами не заметили даже, что взяли мировой рекорд, но приятно. Когда есть время, всегда смотрю международные соревнования, когда нет времени — хотя бы просто слежу за таблицей и результатами. Мы ведь все тоже фанаты фигурного катания. Хотя сравнивать баллы напрямую не совсем корректно. Российских дуэтов нет на международных соревнованиях, грустно, но появляются свои интересные лидеры», — сказала Мишина.

Новый рекорд Мишиной и Галлямова не будет признан ISU, так как он установлен на внутреннем старте.

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