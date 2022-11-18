Мазур: «На тренировках получается и четверной сальхов, но сейчас накатываем тулуп»

Фигуристка Мария Мазур рассказала, что находится на связи с Евгением Плющенко во время «Гран-при России».

В пятницу 13-летняя Мазур упала с четверного тулупа в произвольной программе и заняла итоговое шестое место на этапе юниорского «Гран-при», который прошел в Самаре.

«Прокатом не очень довольна, буду работать. На тренировках получается и четверной сальхов, но сейчас накатываем тулуп, тулуп сегодня был хороший, но надо было уверенности больше. Чтобы собраться после падения с первого элемента, пытаешься забыть то, что было, и концентрируешься. С Евгением Викторовичем Плющенко мы на связи, он дает мне советы», — сказала Мазур ТАСС.

Мазур на старт выводил тренер академии «Ангелы Плющенко» Сергей Алексеев.