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Мазур: «На тренировках получается и четверной сальхов, но сейчас накатываем тулуп»

Иван Шитик
Корреспондент
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Фигуристка Мария Мазур рассказала, что находится на связи с Евгением Плющенко во время «Гран-при России».

В пятницу 13-летняя Мазур упала с четверного тулупа в произвольной программе и заняла итоговое шестое место на этапе юниорского «Гран-при», который прошел в Самаре.

«Прокатом не очень довольна, буду работать. На тренировках получается и четверной сальхов, но сейчас накатываем тулуп, тулуп сегодня был хороший, но надо было уверенности больше. Чтобы собраться после падения с первого элемента, пытаешься забыть то, что было, и концентрируешься. С Евгением Викторовичем Плющенко мы на связи, он дает мне советы», — сказала Мазур ТАСС.

Мазур на старт выводил тренер академии «Ангелы Плющенко» Сергей Алексеев.

Источник: https://tass.ru/sport/16368147
Евгений Плющенко
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