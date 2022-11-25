Екатеринбурженка Лабутина — о победе на юниорском «Гран-при»: «Это самый счастливый день в моей жизни»

Фигуристка Елизавета Лабутина, выступающая за Свердловскую область, прокомментировала победу на шестом этапе «Гран-при» среди юниоров:

— Какие впечатления от сегодняшнего старта?

— Для меня такая победа — впервые. Это самая большая победа за всю карьеру. Сколько катаюсь, никогда не рассчитывала на такой успех.

— О чем подумала, когда увидела, что заняла первое место?

— Я посмотрела выступление одного человека и подумала: «Блин, сегодня не получится. Не рассчитываю на первую строчку». А потом уже когда увидела, что победила, не поняла — сон это или... Это необыкновенно! Неожиданно.

— Можно ли сказать, что сегодня самый счастливый день в твоей жизни?

— Да.