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Сегодня, 10:20

Фигуристка из тайги единственная не упала на этапе «Гран-при» в Москве. Она хочет тренироваться у Мишина

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка из 17-тысячного города Покачи Анна Ромасюк в интервью «СЭ» рассказала о желании тренироваться у Алексея Мишина. Ромасюк участвовала в четвертом этапе «Гран-при России» в Москве и единственная из 12 участниц ни разу не упала.

— Фигурное катание — вид спорта недешевый. А учитывая конкуренцию... Может, лучше в нефтянку?

— Вообще не дешевый. Но хочется оставаться в фигурном катании. Я вот учу ультра-си, четверной сальхов тренирую. Хочу остаться в спорте, о других вариантах пока не думаю.

— Тренируешься в Покачах?

— Да. Лед есть, но с расписанием когда как, всегда по-разному. Зависит от хоккеистов. Планирую переезжать в Петербург, учиться в университете Лесгафта. Тренироваться у Алексея Николаевича Мишина очень хочется. Нет, он об этом не знает (смеется). Но всегда хотелось.

Полностью интервью с фигуристкой из 17-тысячного таежного городка читайте здесь

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