11 ноября, 18:00

Фигуристка Хуснутдинова назвала плюсы работы в команде Тутберидзе

Елена Федянина
Автор

Победительница третьего этапа Гран-при России Дина Хуснутдинова в интервью «СЭ» рассказала о первых впечатлениях после перехода в группу Этери Тутберидзе.

«В первый день, конечно, было чуть-чуть страшно, я думала, что буду сильнее волноваться на льду. Но тренировка прошла спокойно, и я рада, что смогла влиться в коллектив. У нас очень дружная атмосфера.

Здесь все по расписанию — хореография, лед, перерыв, разминка и снова лед. Все проходит в одно и то же время каждый день. Сначала это было непривычно, но теперь мне нравится такой ритм.

Мне кажется, я законнектилась со всеми тренерами. Около каждого тренера чувствуются какое-то особенное настроение. И нет такого, что с кем-то я чувствую себя лучше, с кем-то хуже, нет, все тренеры у меня на равных.

Нам дают одинаковые задания, но я думаю, что со временем приходит какое-то более особенное отношение к спортсмену. Но нет такого, что с кем-то больше работают, с кем-то меньше. Тренеры со всеми работают одинаково, и внимания, конечно, нам всем поровну. У меня только положительные эмоции от тренировок в центре Этери Георгиевны, я рада, что здесь тренируюсь», — сказала Хуснутдинова «СЭ».

16-летняя Хуснутдинова выиграла этап Гран-при России в Казани, набрав 218,01 балла по сумме двух выступлений. Второе место заняла Дарья Садкова (207,12), на третьей строчке — Анна Фролова (202,09).

Этери Тутберидзе и&nbsp;Дина Хуснутдинова.«Минусов от тренировок с Этери Георгиевной нет». 16-летняя Хуснутдинова — о волшебной победе и работе с Тутберидзе

Дина Хуснутдинова
Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Этери Тутберидзе
