Худайбердиева о своей журналистской деятельности: «Не возвожу в абсолют ни одну из сфер своей жизни»

Фигуристка Елизавета Худайбердиева ответила на вопрос о своей журналистской деятельности.

«Я стараюсь, чтобы меньше переживать я не возвожу в абсолют ни одну из сфер своих жизни, потому что чем больше я на чем-то концентрируюсь, тем больше это начинает мне мешать. Я пока не считаю, что моя работа — это журналистская деятельность, я просто показываю закулисье фигурного катания, это помогает мне избегать рутины, скучать по тренировкам.

Раньше я вела Telegram-канал на 5 друзей, все говорили: «Вау, как классно ты пишешь, какой у тебя крутой слог». Мои материалы не проходят сильную редактуру, поэтому хочу сказать спасибо моим родителям, учителям русского языка», — сказала Худайбердиева.

Также спортсменка поделилась мнением о конкуренции в танцах на льду в России.

«У нас огромное количество крутых пар, поэтому у нас будет не только борьба за место на чемпионат России, у нас будет борьба за попадание на него», — отметила Худайбердиева.

Худайбердиева в паре с Егором Базиным лидирует после ритм-танца на этапе «Гран-при России» в Красноярске. Спортсмены набрали 83,17 балла за свое выступление.

В воскресенье, 10 ноября пары выступят с произвольным танцем. Начало соревнований — в 10.00 (мск).