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Сегодня, 14:45

Фролова: «Я — точно не хозяйка льда. Только своего состояния и элементов»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Фигуристка Анна Фролова прокомментировала выступление на короткой программе «Гран-при России» в Магнитогорске и рассказала об эмоциональном состоянии.

— Сложилось ощущение, наблюдая за вашим выступлением, что вы — абсолютная хозяйка льда. Не было ни робости, ни волнения. Как давно у вас это ощущение?

— Я не знаю, почему это так выглядело, но у меня нет ощущения, что я — хозяйка льда, Я — хозяйка исключительно своих элементов и программы, но никак не льда. Я просто уверена в проделанной работе, уверена в том, что я готовилась, что старалась каждый день, преодолела трудные состояния, иногда лень или простую человеческую усталость. Я — хозяйка исключительно своего состояния.

19-летняя Фролова получила 77,33 балла по итогам выступления.

Фигурное катание
Анна Фролова
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