Фигуристка Фролова вышла на интервью после соревнований в одежде бренда Трусовой

Фигуристка Анна Фролова после выступления в короткой программе (73,39 балла) «Гран-при России» в Уфе вышла в микст-зону к журналистам в толстовке от бренда Alexandra Trusova.

— Как оценю мерч Трусовой? 10 из 10. Мерч для меня счастливый, я вышла в нем на первый старт и добилась хорошего результата, так что он для меня счастливый.

Это программа о потерях. Многие из нас сталкивались с потерями близкого человека, друга, возлюбленного... Я тоже с таким сталкивалась и стараюсь вложить пережитые эмоции в программу. Не сложно ли? Мне нормально. Я выплескиваю свои эмоции на льду. Прокатом довольна. Единственное что — последние дни проблема, что у меня постоянно слезятся глаза.

Фролова после короткой программы идет на втором месте. Лидирует — Аделия Петросян, набравшая 84,38 балла.

Произвольную программу женщины представят 15 октября.