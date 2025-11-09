Фролова: «Есть небольшой страх остаться невидимкой. Хочется оставить след»

Фигуристка Анна Фролова рассказала о своем настрое в текущем сезоне и призналась, что мечтает вновь выйти на международный уровень.

В воскресенье, 9 ноября спортсменка заняла третье место на третьем этапе Гран-при России в Казани.

«В идеале — международные соревнования хотелось бы. А, кстати, про международные соревнования — я хочу поздравить свою подругу Софу Самоделкину, я очень за нее рада! Позавчера и вчера смотрела за ней на Гран-при Японии, она — огромная молодец. И, конечно, когда смотришь, как твои друзья, приятели, товарищи выступают на международной арене, это вдохновляет.

Хочется туда попасть, хочется все-таки там тоже себя проявить, как-то показать, хоть какой-то след себя оставить. Если получится, сделаю все возможное, чтобы мне это все-таки удалось, потому что есть небольшой страх остаться невидимкой. В силу того, что ты попал в определенный период времени и определенных санкций, твоя карьера может пройти, закончиться — и все», — сказала Фролова.

Софья Самоделкина, выступающая с 2024 года за Казахстан, заняла второе место на Гран-при Японии. Спортсменка набрала 200 баллов по сумме двух программ, уступив лишь Каори Сакамото (227,18).