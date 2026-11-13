Фигуристка Дзепка снялась с этапа Гран-при России в Омске

Российская фигуристка София Дзепка не выступит на пятом этапе Гран-при России в Омске, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Также от участия в соревнованиях отказались Григорий Федоров и Михаил Терновский. Причины снятия спортсменов не уточняются.

17-летняя Дзепка является бронзовым призером первенства России среди юниоров 2025 года и победительницей финала юниорского Гран-при России 2026 года.

В текущем сезоне фигуристка выиграла два этапа юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Китае и Таиланде, обеспечив себе участие в финале соревнований, который пройдет с 10 по 13 декабря в китайском Чунцине.

Этап Гран-при в Омске состоится 14-15 ноября.