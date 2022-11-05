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Сегодня, 18:01

Фигуристка Артемьева рассказала о поддержке родных на этапе «Гран-при» в Казани

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов прокомментировали выступление в короткой программе на этапе «Гран-при России» в Казани.

«Поддержка отличная, катать было достаточно легко. Когда хорошо поддерживает зал, все идет как по накатанной. Родные стены конечно помогают. Приятно возвращаться в Казань всегда. Поддерживает ли кто-то из близких? Мама и старший брат», — сказала Артемьева.

«В целом мы довольны прокатом короткой программы. Еще не видели протоколы, чтобы оценить глобально. Здорово, что зрители поддерживали. Здесь неслабая школа фигурного катания, так что вполне ожидаемо, что так много спортсменов из Казани добиваются результатов. После Сочи потренировались на домашнем льду. Как нам выступать на двух этапах подряд? В плане физической подготовки не тяжело, а в плане эмоционального состояния — немножко тяжеловато. Хотелось бы перерыв чуть-чуть побольше между соревнованиями. Дальше Самара, Пермь», — добавил Брюханов.

После короткой программы Артемьева и Брюханов занимают третье место, отставая от лидеров Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на 2,29 балла.

Евгения Тарасова&nbsp;&mdash; Владимир Морозов. Тарасова и Морозов заняли первое место по итогам короткой программы на этапе «Гран-при России» в Казани
Фигурное катание
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