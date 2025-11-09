Фигурное катание
9 ноября, 16:17

Фигуристка Андреева с большой долей вероятности не выступит на Гран-при России

Анастасия Пилипенко

Фигуристка Елизавета Андреева с большой долей вероятности не выступит на этапах юниорского Гран-при России.

«Елизавета с большой долей вероятности пропустит этапы юниорского Гран-при России, сейчас проходит реабилитация в зале, она только пробует выходить на лед», — цитирует источник ТАСС.

Ранее в своем Telegram-канале Андреева призналась, что в последнее время столкнулась с трудностями и нуждается во времени на восстановление.

15-летняя фигуристка является двукратным серебряным призером этапов юниорского Гран-при России. На первенстве России среди юниоров 2025 года она стала четвертой.

Источник: ТАСС
