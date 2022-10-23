Фигуристка Акатьева рассказала, почему не интересуется футболом

Чемпионка России среди юниоров Софья Акатьева рассказала о прокате произвольной программы на первом этапе «Гран-при России». Фигуристка также добавила, что смотрит «Ледниковый период», а футболом не интересуется — не хватает времени.

— Я постаралась сделать то, что я умею, что тренировала. Надо было максимально успокоиться. Конечно, есть, над чем работать, но хорошо, что смогла настроиться, собраться.

— Будешь как-то отмечать призовое место?

— Пока не знаю, у тренеров спрошу — возможно, будет выходной.

— Как тебе вообще тут выступать?

— Это мой первый взрослый турнир, мне приятно. Здесь другая атмосфера, зал поддерживает. Старалась сделать для себя максимум.

— Ты говорила, что тебе приятно соревноваться с Аней Щербаковой. Сейчас ее нет.

— Мы на тренировках вместе, а на соревнованиях я не думаю о других девочках. Так что это не сказывается на состоянии.

— «Ледниковый период» смотришь?

— Да, смотрю, но не каждую серию. Когда я дома и мы включаем телевизор, смотрю. Могу ли взять что-то оттуда для своих программ? Программы уже поставлены, я могу что-то предложить. Но программы и так нравятся.

— Многие фигуристки увлеклись футболом и болеют за разные команды.

— Я футболом не интересуюсь. Времени нет.