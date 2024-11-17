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Сегодня, 15:37

Лучшая российская фигуристка Петросян: «Надежда на Олимпиаду? Кажется, придется корячиться подольше»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российская фигуристка Аделия Петросян после победы на этапе «Гран-при России» в Москве порассуждала о возможности выйти на международную арену и участия в Олимпиаде.

— Я не ставлю себе планку баллов, которую надо перебить. Может быть, когда мы будем на международной арене, появится такая мысль. Я знаю, что там нас будут несколько иначе оценивать, я к этому готова. Буду ставить цели тогда. Есть ли предвкушение Олимпиады, что допустят? Конечно, надежда всегда имеется, но мне кажется, придется корячиться подольше. Ну значит, такая судьба, может, это и к лучшему. Кто знает, что там в будущем, — ответила Петросян на вопрос корреспондента «СЭ».

Российские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.

Фигурное катание
Аделия Петросян
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