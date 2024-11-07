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Фигурист Ветлугин: «Хочу попробовать в группе Евгения Рукавицына»

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Российский фигурист Матвей Ветлугин рассказал о травме, которую получил в начале сезона, а также о переходе в группу тренера Евгения Рукавицына.

«Год назад на этапах я прыгал четверной тулуп и тройной аксель, сейчас это уже четверные лутц и флип. Это совершенно другой контент, другая работа у нас сейчас в группе идет, понятное дело, что нужно еще привыкнуть к этому, впитать в себя атмосферу группы. Достаточно быстро со штабом нашли общий язык. Понятно, что помимо спортивного аспекта есть еще человеческий фактор, как мы в энергетике совпадем. Решение о смене группы не было спонтанным. Оно приходило ко мне в голову, много событий меня к этому подвело, по итогу года много факторов привели меня к тому, что я хочу попробовать что-то другое, хочу попробовать в группе Евгения Рукавицына.

Периодически травма дает о себе знать, она не сковывает меня в том, что я должен делать, но ограничивает объем того, что я могу делать. Растяжение связок голеностопа это долго, но это пройдет. Сколько еще хочу кататься? Я думаю, главный аспект, который будет влиять на мой срок годности, — это здоровье. Буду отталкиваться от здоровья и желания. Если в какой-то момент пойму, что я сделал все или я больше не хочу этого делать, я закончу. Пока этого нет», — цитирует фигуриста ТАСС.

В октябре Ветлугин выиграл этап «Гран-при России» по фигурному катанию в Омске. В 2022 году фигурист стал бронзовым призером финала Кубка России.

Источник: ТАСС
Матвей Ветлугин
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