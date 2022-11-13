Фигурист Семененко высказался о мужском макияже в фигурном катании

Фигурист Евгений Семененко прокомментировал второе место на четвертом этапе «Гран-при России» в Москве. Он набрал 272,68 балла.

— Мои первые соревнования после долгого перерыва получились успешные. Я доволен, сегодня подходил с боевым настроем. А после таких перерывов сложно возвращаться в тренировочной процесс. Был злой после «бабочки» на тулупе. Новая музыка. Короче, всем доволен.

Сегодня волосы сам красил. В номере минут за 10 покрасил и поехал. Макияж на прокатах? Со штабом подумали в этот раз не делать, ограничиться волосами. Чтобы не париться. (смеется) Я считаю, мы артисты, тут нет ничего такого. Мы должны удивлять зрителей. В разумных рамках, конечно, — сказал Семененко.

Петр Гуменник выиграл четвертый этап «Гран-при России», набрав 280,65 балла. Третий — Михаил Коляда (270,51).