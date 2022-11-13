Гуменник: «Мой совет — как отмечать победы — попить водички и лечь спать»

Фигурист Петр Гуменник поделился эмоциями после победы на четвертом этапе «Гран-при России», который прошел в Москве.

«Александр Ильич Коган сказал — он рад, что я собрался и смог сделать. Сейчас я чувствую радость. Теоретически я понимал, что могу победить. Потому что, если думать, что возможности нет, что будет сложно кататься. Победа — это стимул.

Учитывая, что это теперь Гран-при, победителем этапа я становлюсь впервые. Но на этапе Кубка России я уже побеждал.

Что лучше — второе место с чистым прокатом или первое с падениями? Зависит от соревнований. На Олимпиаде первое место будет лучше, чем чистый прокат. А на тренировочных соревнованиях, может быть, чистый прокат будет достижением.

Сейчас мне очень важно попасть в сборную на следующий год. Постараться попасть в призы на чемпионате России.

Как буду отмечать? В поезде буду ехать. Лиза Туктамышева говорит, что вина выпьет? Мой совет — как отмечать победы — попить водички и лечь спать.

Довольно важная победа для меня. Давно не выигрывал. По-моему, последний раз год назад побеждал. Это были важные соревнования. Все ребята меня поздравили — Женя Семененко и Миша Коляда», — заявил Гуменник.

Спортсмен по сумме программ показал результат 280,65 балла (94,85 за короткую программу + 185,80 за произвольную программу).