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Сегодня, 19:35

Фигурист Лазарев хочет попробовать исполнить пятерной прыжок

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский фигурист Лев Лазарев хочет попробовать исполнить пятерной прыжок.

12-летний Лазарев 28 октября выиграл во всероссийском турнире среди юниоров «Бархатный сезон» в Сочи, проходящем в рамках 2-го этапа «Гран-при России».

«В целом я доволен своим выступлением, но можно лучше. Не получилось с каскадом, потому что начал много думать, получится он у меня или нет, но в итоге ничего не получилось. Лутц мне делать легче всего. Я стараюсь отрабатывать все четверные прыжки, хотел бы попробовать еще пятерной исполнить», — приводит слова Лазарева ТАСС.

Лазарев тренируется под руководством Сергея Давыдова.

Источник: https://tass.ru/sport/16190101
Фигурное катание
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