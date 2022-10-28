Фигурист Лазарев хочет попробовать исполнить пятерной прыжок

Российский фигурист Лев Лазарев хочет попробовать исполнить пятерной прыжок.

12-летний Лазарев 28 октября выиграл во всероссийском турнире среди юниоров «Бархатный сезон» в Сочи, проходящем в рамках 2-го этапа «Гран-при России».

«В целом я доволен своим выступлением, но можно лучше. Не получилось с каскадом, потому что начал много думать, получится он у меня или нет, но в итоге ничего не получилось. Лутц мне делать легче всего. Я стараюсь отрабатывать все четверные прыжки, хотел бы попробовать еще пятерной исполнить», — приводит слова Лазарева ТАСС.

Лазарев тренируется под руководством Сергея Давыдова.