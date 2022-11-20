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Сегодня, 21:00

Фигурист Кондратюк рассказал, как не мог пошевелиться в постели

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Фигурист Марк Кондратюк прокомментировал свое выступление в произвольной программе на пятом этапе «Гран-при России» в Самаре.

— Это был очень сложный прокат для меня. Я рад, что смог выйти и сделать почти максимум из тех возможностей, которые имею сегодня. Бывает, просыпаешься и не можешь пошевелиться. Я не прыгал сегодня на тренировке, на шестиминутке — дупель, тройной сальхов и тройной лутц. Думал, если будут прыгать до проката, то не смогу. Постарался сделать все возможное — массажи, заморозили спину. Надеюсь, ничего серьезного со спиной нет. Конкретно такая проблема тянется с сегодняшнего утра. Я не врач, не могу сказать, но таких острых проблем еще не было.

По сумме двух программ Кондратюк набрал 260,68 балла и занял третье место. Первым стал Глеб Лутфуллин (273,56), на второй строчке — Александр Самарин (268,65).

Фигурное катание
Марк Кондратюк
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