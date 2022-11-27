Фигурист Илья Яблоков занял второе место на этапе «Гран-при» в Перми и рассказал, как собирается усложнить программу к чемпионату России в Красноярске.

— Сегодня все здорово получилось?

— Не прямо все здорово. На тулупе был косяк. Ошибка неприятная. Тулуп делаю уже неплохо. Все равно надо дорабатывать. Надеюсь, к чемпионату России успею восстановить еще один четверной прыжок — риттбергер. Это будет зависеть от состояния колена. Там толчок идет с правой ноги, с которой идет отталкивание. Буду стараться восстановить его. Хватит ли времени? Не знаю. Это будет ачивка — постараться успеть в сроки. Будем смотреть — что будет с коленом, как вкатать этот прыжок.

Ощущения по прокату хорошие. Было легче, чем на первом этапе. Публика поддерживала очень. На предыдущем этапе хлопки зрителей меня смутили, а здесь я уже был к этому готов. Даже подзарядился от этого, поэтому в конце старался лицом отыгрывать, вкладывать душу в свое произведение.

— Как выбирали музыку для произвольной?

— Музыка произвольной — общий выбор тренерского штаба, меня и постановщика Никиты Михайлова.

— Ты начал больше времени уделять второй оценке. Как работал над этим?

— Все просто. Я пересмотрел свой взгляд на катание после травмы. Раньше я не задумывался о мастерстве катания, целостности произведения. Фигурное катание — не только прыжки, а еще и композиция. Это нужно показывать. Мне сделали операцию, я сел смотреть свои старые выступления. Пока восстанавливался, посмотрел выступления других ребят. И понял — что-то не так, чего-то не хватает и мне, и ребятам. Задумался — чего же? Пришел к ответу: вращения, дорожки и целостность программ. У меня пока это не на высшем уровне, я стремлюсь к этим высотам. Во всех элементах подключаю руки.

— На кого-то из других спортсменов обращал особое внимание?

— На кого-то конкретного я не смотрел. У меня кумиров нет. Работаю сам над собой. Иногда могу сравнить себя с какими-то спортсменами, которые лучше меня катаются. Бывает, увижу вращение, мне нравится позиция, я такой: «О, надо попробовать». Чисто как интерес уже идет. Один из главных моих соперников, который заводит меня на тренировках, друг мой хороший — Алексей Ерохов. Он тоже мотиватор.

— Вчера не отвечал на вопросы, чтобы не потерять концентрацию?

— Да. Изначально рассчитывал прийти и поговорить после произвольной.