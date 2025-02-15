Фигурист Алиев планирует продолжать спортивную карьеру

Фигурист Дмитрий Алиев рассказал, что планирует продолжать спортивную карьеру после выступления с произвольной программой в финале «Гран-при России».

«Эмоционально я устал, из-за этого складывается физическая усталость. Мне нравится кататься, я немного потерял себя в этом сезоне, пытаюсь найти и жду, когда на моей стороне будет свет. На протяжении всего года я катался на обезболивающих. Организм в стрессе, желудок не выдерживает, но идем на такие жертвы. Надеюсь, колено пройдет. Хочется тренироваться в полную силу, чтобы быть с молодыми ребятами на равных.

Я взрослее, молодые ребята пришли с большим багажом: у всех старшие квады, лутцы, флипы, у Влада — аксель. Не хочется быть фигуристом старого поколения с тулупом и сальховым. Точно будем продолжать работать, хочется найти себя в таком состоянии, чтобы выходить с арены с радостью и мужским достоинством.

Меня мотивирует допуск на международную арену. Недавно подумал, если бы сейчас были бы открыты международные старты, то много чего изменилось бы, и мое состояние пришло бы в норму, потому что сейчас мы соревнуемся с одними людьми, хочется почувствовать вкус этих стартов, но уровню наших ребят можно только позавидовать», — сказал Алиев.

25-летний фигурист набрал 238,53 балла по сумме произвольной и короткой программ.