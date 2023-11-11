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Сегодня, 16:40

Фанаты встретили недовольными криками оценки фигуристки Плющенко в Казани

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Софья Муравьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Зрители четвертого этапа Гран-при России в Казани кричали «мало!» после выставления оценок ученице Евгения Плющенко Софье Муравьевой.

Сразу после оглашения оценок с трибун донеслось несколько недовольных возгласов.

Муравьева набрала 77,02 балла — на четыре меньше, чем Камила Валиева, при том же прыжковом контенте.

Муравьева заняла второе место по итогам короткой программы. Валиева, получившая 81,09 балла, стала первой, на третьей строчке — Алина Горбачева, у которой 73,29 балла.

Фигурное катание
Евгений Плющенко
Софья Муравьева
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