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Сегодня, 13:23

Фанаты фигурного катания обратились с открытым письмом в федерацию после скандала вокруг финала «Гран-при»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Фигурист Андрей Мозалев
Андрей Мозалев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Активные болельщики фигурного катания написали обращение в федерацию с призывом отменить изменения в регламенте отбора на финал «Гран-при», которые лишили права участвовать Андрея Мозалева, Матвея Ветлугина и Артура Даниеляна.

Письмо есть в распоряжении «СЭ». В нем, в частности, говорится, что изменения от 22 января противоречат целям соревнований, указанным в п.1 Регламента основных всероссийских соревнований. Авторы и подписанты призывают допустить фигуристов в соответствии с правилами:

— Просим уважать своих спортсменов, защищающих честь Федерации фигурного катания, и болельщиков, которые абсолютно безвозмездно помогают в развитии фигурного катания в России.

На основании вышеизложенного просим предоставить допуск Мозалеву Андрею Михайловичу, Ветлугину Матвею Рубеновичу и Даниеляну Артуру Ашотовичу до участия в Финале «Гран-при России-2025», куда они проходят по спортивному принципу в соответствии с утвержденным регламентом от 23.05.2024, по результатам этапов серии «Гран-при России», как и было в прошлые сезоны, — говорится в письме.

Также в пятницу на портале Change.org была запущена петиция в поддержку спортсменов, она собрала на момент написания заметки 200 подписей. По информации «СЭ», тренерский штаб Евгения Рукавицына также выходил на контакт с руководством федерации, чтобы прояснить причину изменений. Официальная позиция федерации — что регламент отбора на самом деле не менялся, об этом пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина заявила «СЭ».

Фигурное катание
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