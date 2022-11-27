Евгений Семененко выиграл этап «Гран-при России» в Перми
Российский фигурист Евгений Семененко выиграл 6-й этап «Гран-при России», который прошел в Перми.
По сумме короткой и произвольной программ он получил 292,99 балла.
Второе место занял Илья Яблоков, который набрал 264,20 балла, третьим стал Артем Ковалев (245,02 балла).
«Гран-при России» по фигурному катанию
6-й этап
Пермь
Мужчины
Итоговое положение
1. Евгений Семененко — 292,99 балла
2. Илья Яблоков — 264,20
3. Артем Ковалев — 245,02
4. Алексей Ерохов — 243,12
5. Макар Игнатов — 241,71
6. Матвей Ветлугин — 232,83
7. Владимир Ощепков — 191,29
8. Егор Коваленко — 190,50
9. Артем Алейников — 184,02
10. Даниил Постарнаков — 181,76
11. Максим Варакин — 174,02
12. Владимир Кузнецов — 170,83
Произвольная программа
1. Евгений Семененко — 189,63 балла
2. Илья Яблоков — 170,89
3. Артем Ковалев — 164,41
4. Макар Игнатов — 158,80
5. Алексей Ерохов — 149,51
6. Матвей Ветлугин — 145,42
7. Даниил Постарнаков — 128,75
8. Егор Коваленко — 128,21
9. Владимир Ощепков — 126,28
10. Артем Алейников — 125,89
11. Владимир Кузнецов — 117,40
12. Максим Варакин — 115,33