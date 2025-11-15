Фигурное катание
Сегодня, 18:31

Семененко заявил, что соскучился по соревнованиям после травмы

Ана Горшкова
Корреспондент

Фигурист Евгений Семененко поделился эмоциями после выступления с короткой программой на этапе Гран-при России в Москве. Он набрал 96,75 балла и занимает первое место.

«Могу сказать точно: первое, что приходит в голову, это то, что соскучился, — цитирует Семененко ТАСС. — Радостно было снова выйти в Москве, уже привычный для меня этап. Выйти и увидеть публику, что ледовый дворец полон. Дальше настраивался на короткую программу, очень хотел хорошо откатать ее, несмотря на то что прошло достаточно много времени после последнего выступления. Я знал, что будет непросто, но было очень большое желание показать эту короткую программу изначально с хорошей стороны».

Также Семененко рассказал о состоянии своего здоровья. Он получил травму колена 9 сентября.

«Непросто, но уже как есть. Обычно одно на другое наслаивается, проходит одна травма, появляется другая. Понятно, если я не буду думать, оно не исчезнет, но все равно, раз приехал, надо соревноваться», — отметил фигурист.

Произвольные программы фигуристы представят 16 ноября.

Источник: ТАСС
Евгений Семененко
Фигурное катание
