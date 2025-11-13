Плющенко: «Для меня Костылева как дочь»

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко в интервью «СЭ» рассказал о теплых чувствах к своей подопечной Елене Костылевой.

«У меня отличные отношения с Леной, как у отца с дочерью. У меня дочки нет пока, но она мне как дочь, так и есть, на самом деле. Отношения с мамой комментировать не буду — главное, что с моей спортсменкой у меня лучшие отношения. Когда мы начали работать в прошлом году, я сам ей сказал: «Ты для меня как дочка», — признался Плющенко.

Костылева стала победительницей пятого этапа юниорского Гран-при России в Москве. В сумме она набрала 215,56 балла. Второй стала Виктория Стрельцова с результатом 191,08 балла. Третье место заняла Елизавета Лабутина (190,42).